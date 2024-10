Justiça espanhola rejeita queixa de Sánchez contra o juiz que o citou como testemunha

Um tribunal de Madri rejeitou a queixa apresentada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, contra o juiz que o citou como testemunha na investigação sobre sua esposa, Begoña Gómez, por corrupção e tráfico de influências.

Sanchez denunciou o juiz Juan Carlos Peinado por não ter respeitado sua posição de chefe de governo, ao convocá-lo a declarar presencialmente, em vez de permitir o depoimento por escrito.

No final de julho, Sánchez foi convocado a depor no Palácio da Moncloa, residência oficial do chefe de governo espanhol.