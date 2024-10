Líder do Hamas morreu devido a um tiro na cabeça (jornal)

Uma autópsia realizada pelas autoridades israelenses revelou que o líder do movimento islamista palestino Hamas, Yahya Sinwar, morreu em decorrência de um tiro na cabeça, informou, nesta sexta-feira (18), o jornal americano The New York Times.

O doutor Chen Kugel, diretor do instituto forense nacional de Israel e que supervisionou o procedimento, disse ao periódico que Sinwar foi inicialmente ferido no braço por estilhaços, possivelmente de um míssil ou projétil de tanque.

Em seguida, o dirigente do Hamas amarrou um cabo elétrico ao redor do braço em um aparente torniquete improvisado, mas, segundo Kugel, "não era forte o bastante e seu antebraço estava destroçado".