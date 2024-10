Presidente da França critica imprensa em plena polêmica sobre Israel

As críticas do presidente francês, Emmanuel Macron, à "falta do profissionalismo" da imprensa, em plena polêmica sobre declarações atribuídas a ele sobre Israel, lhe renderam, nesta sexta-feira (18), acusações de querer reduzi-los a uma mera reprodução de seus comunicados.

Na quinta-feira, Macron, visivelmente irritado, começou sua coletiva de imprensa após uma cúpula da União Europeia (UE) em Bruxelas com uma crítica contra aqueles que acusou de distorcer seus comentários durante uma reunião no início da semana de seus ministros a portas fechadas.

"Acredito que falo bastante sobre a situação do Oriente Médio para não precisar de um ventríloquo. Tudo isso é, no final das contas, uma prova do desmoronamento do debate público e de uma falta de profissionalismo", acrescentou o mandatário francês desde 2017.