Com um jogador a menos, Milan vence Udinese (1-0) e é 3º no Italiano

A Udinese, sem seu capitão e artilheiro Florian Thauvin, lesionado, teve dois gols anulados pelo VAR no primeiro tempo.

Com esta vitória, a quarta nos últimos cinco jogos do campeonato, o Milan sobe provisoriamente ao terceiro lugar com 14 pontos, os mesmos da vizinha Inter (2ª), que visita a Roma no domingo, e dois pontos atrás do líder Napoli, que enfrenta o Empoli também no domingo.

A Juventus (4ª, 13 pontos) recebe a Lazio neste sábado e pode dormir na liderança em caso de vitória.

Horas mais cedo, o Bologna obteve o sexto empate em oito jogos da Serie A, na visita ao Genoa (2-2). O Bologna, time revelação da última temporada (em que terminou em quinto lugar) sob o comando de Thiago Motta, agora técnico da Juve, venceu por 2 a 0 graças aos gols de Riccardo Orsolini (37') e do atacante dinamarquês Jens Odgaard (56').

Mas a equipe comandada por Vincenzo Italiano desabou na reta final da partida e sofreu dois gols do atacante Andrea Pinamonti (73' e 85').

Com isso, o Bologna tem apenas uma vitória nesta temporada contando todas as competições, e está na 13ª colocação com 9 pontos.