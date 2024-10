Kamala e Trump se cercam de celebridades em estados-chave

Ambos os candidatos à Casa Branca estão lutando em todas as frentes em uma disputa que, segundo as pesquisas, está efetivamente empatada a menos de três semanas do dia das eleições, em 5 de novembro.

Musk, que recentemente participou de um comício do magnata, é um dos críticos mais ferozes da administração do presidente Joe Biden e se tornou uma voz influente na política americana desde que adquiriu a rede social Twitter, rebatizada por ele como X.

O fundador da Tesla e SpaceX tem desempenhado um papel cada vez mais visível na campanha de Trump e doou quase 75 milhões de dólares (R$ 425 milhões) à sua organização política, America PAC.

Kamala, por sua vez, tem recorrido a várias figuras de destaque, desde o ex-presidente Barack Obama até a rapper Megan Thee Stallion, desde que substituiu Biden como candidata democrata em julho.

- Votação antecipada em andamento -

Nos últimos dias, Kamala tem atacado Trump em várias frentes, incluindo a aptidão mental do bilionário de 78 anos, que se tornou o candidato presidencial mais velho na história política do país após a desistência de Biden.