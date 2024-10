Netanyahu condena 'aliados do Irã' que 'tentaram' assassiná-lo com um drone

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou neste sábado (19) os aliados do Irã de tentarem assassiná-lo, junto com sua esposa, em um ataque com drone à sua residência em Cesareia e prometeu que os autores pagarão "um preço alto".

"Os aliados do Irã que tentaram assassinar a mim e a minha esposa cometeram hoje um amargo engano", disse Netanyahu em um comunicado.

"Digo aos iranianos e a seus aliados no eixo do mal: qualquer pessoa que prejudique os cidadãos do Estado de Israel pagará um preço alto por isso", acrescentou.