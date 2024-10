Real Madrid vence Celta (2-1) com gols de Vini e Mbappé

Mas o prodígio de Bondy não pareceu afetado pelas acusações dos meios de comunicação suecos - os jornais Aftonbladet e Expressen e a televisão pública SVT - e colocou a sua equipe em vantagem aos 20 minutos, com um chute de pé direito de fora da área superando o goleiro Vicente Guaita.

Os locais empataram com um gol do sueco Williot Swedberg (51'), e depois de um gol de Vinicius ter sido anulado por impedimento de Mbappé, o próprio atacante brasileiro decidiu o jogo (66') mandando para a rede após um passe do 'eterno' Luka Modric, de 39 anos, que havia acabado de entrar em campo.

- Parceria Modric-Vini -

Com o capitão Dani Carvajal afastado dos gramados pelos próximos meses devido a uma grave lesão, o técnico Carlo Ancelotti optou por Lucas Vázquez como lateral-direito, formando uma linha de três na retaguarda (Rüdiger, Tchouaméni, Éder Militão). Uma aposta arriscada que deu espaços ao Celta no ataque, embora os madridistas também tenham criado perigo na área adversária.

Uma perda de bola de Fran Beltrán levou ao sexto gol de Mbappé em LaLiga - o primeiro fora da área pelo Real Madrid - e o oitavo contando todas as competições desde que chegou do PSG.

O Celta também teve um gol de Borja Iglesias anulado por impedimento. Os jogadores comandados por Claudio Giráldez não se deixaram intimidar pelo poder ofensivo do adversário e encontraram a recompensa com um gol de Swedberg, após um passe de um ex-jogador do Barcelona, Óscar Mingueza.