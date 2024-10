Olympique de Marselha goleia Montpellier (5-0) e é 3º no Francês

O Olympique de Marselha se reencontrou com a vitória depois de um empate e uma derrota no campeonato francês com uma goleada sobre o último colocado Montpellier (5-0), neste domingo (20), no jogo que encerrou a 8ª rodada da Ligue 1.

Elye Wahi (1'), o marroquino Amine Harit (36'), o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (40'), o inglês Mason Greenwood (58') e o brasileiro Luis Henrique (73') marcaram para o time comandado pelo técnico Roberto de Zerbi, terceiro colocado na tabela, a três pontos do Paris Saint-Germain (1º) e do Monaco (2º).

O OM vai receber o PSG no próximo domingo, no Vélodrome, no clássico do futebol francês.