Promissor lateral Tom Rothe dá vitória ao Union Berlin na visita ao Kiel

Com um cruzamento sob medida primeiro e um gol no fim da partida, o jovem lateral-esquerdo Tom Rothe deu a vitória ao Union Berlin na visita ao Kiel (2-0), neste domingo, pela 7ª rodada da Bundesliga.

O cruzamento para a área de pé direito do jogador de 19 anos foi desviado de cabeça por outro jovem, Aljoscha Kemlein, de 20 anos, para colocar o time da capital na frente com seu primeiro gol no campeonato alemão aos 18 minutos.

Os donos da casa procuraram o empate, mas foi Rothe quem marcou de cabeça após a cobrança de um escanteio do meia eslovaco Laszlo Benes, nos últimos minutos da partida (89').