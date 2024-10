Ativistas israelenses de extrema direita pedem retorno dos colonos à Faixa de Gaza

Ben Gvir recebe os aplausos de centenas de ativistas reunidos, em sua maioria judeus religiosos.

"A Terra de Israel é nossa", proclama. Muitos participantes usam adesivos com o lema "Gaza é nossa para a eternidade".

Israel retirou-se da Faixa de Gaza em 2005, destruindo as colônias e desalojando os 8.000 israelenses que lá viviam.

O encontro em um terreno baldio a alguns metros da fronteira com Gaza coincide com a celebração do Sucot, festividade que ocorre no inicio do outono.

A reunião atraiu figuras conhecidas da ala mais radical israelense, mas também muitas famílias que vieram com seus filhos para aproveitar um dia de sol, comer pipoca ou participar de palestras sobre o futuro da colonização judaica no pequeno território palestino.

Netanyahu rejeita o retorno de civis judeus a este território onde vivem 2,4 milhões de palestinos, mas alguns ministros radicais de seu governo não descartam a possibilidade.