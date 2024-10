Ex-presidente peruano Toledo pega 20 anos de prisão por corrupção no caso Odebrecht

"Sou inocente, nunca fiz nenhum acerto com o senhor [Jorge Simões] Barata", que foi chefe da Odebrecht no Peru, disse Toledo à juíza na quarta-feira passada, na última audiência anterior à sentença.

No caso de Toledo foram chaves os testemunhos de seu antigo colaborador, Josef Maiman, e de Jorge Barata, ex-representante da Odebrecht no Peru. Ambos asseguraram que ele recebeu as propinas.

O ex-chefe da Odebrecht no Peru confirmou ao Ministério Público peruano o pagamento de propinas em troca de não ser envolvido no processo. Barata mora no Brasil, enquanto Maiman deu seu testemunho em Israel antes de falecer, em 2021.

Segundo a acusação, o suborno permitiu à Odebrecht obter a concessão da rodovia. As obras fazem parte de um grande eixo viário de 2.600 km para integrar os países do Atlântico até o Pacífico.

A Odebrecht admitiu o pagamento de propinas no Brasil e em outros países da região em um escândalo de corrupção que levou dezenas de políticos e empresários latino-americanos para a prisão.

A Operação Lava Jato revelou o esquema de corrupção no Brasil e com tentáculos na região.