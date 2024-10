Lula 3 se desloca para centro com 'pacote Haddad' de contenção de gastos

Lula foi eleito com o apoio do PSOL, Rede, PSB, PCdoB, PV, Agir, Avante, Pros e Solidariedade. Esses partidos, mais o PT, têm 134 votos.

Ao assumir, contudo, compôs com MDB, PSD e União Brasil, levando partidos de centro para seu governo.

Sem voz no governo, o ministro Luiz Marinho está de férias no momento em que a área econômica avança nos direitos trabalhistas.

Marinho já foi desautorizado pelo presidente Lula a tratar do fim do saque-aniversário, que proíbe quem aderiu de sacar o FGTS em caso de demissão. O tema da precarização do trabalho de motoristas de aplicativo também saiu da agenda.

O ministro petista chegou a afirmar que as plataformas de transporte por aplicativo poderiam sair do Brasil se não aceitassem as regulamentações trabalhistas propostas pelo governo.

E classificou o saque-aniversário como uma "crueldade" com o trabalhador que recorreu à modalidade por ficar dois anos sem poder retirar seu saldo em caso de demissão. Há mais de 8 milhões de trabalhadores nessa situação.