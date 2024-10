Laurent Schwarz, o 'mini Picasso' alemão de apenas três anos

- Pequenos prodígios do pincel -

Embora o pequeno Schwarz tenha desenvolvido sua paixão pela arte em uma idade muito precoce, não é o primeiro a agarrar o pincel tão rapidamente.

Não é comum ver fenômenos desse tipo entre crianças, retratadas na imprensa como novos "pequenos Picasso".

Em 2022, por exemplo, o americano Andrés Valencia vendia suas obras inspiradas no pintor espanhol do cubismo por centenas de milhares de euros.

Antes dele, foi a artista romena-americana Alexandra Nechita, apelidada de "Pequena Picasso" no final da década de 1990. Ela chamou a atenção da comunidade artística com apenas 12 anos, mas há outros casos similares no mundo.

Os pais de Laurent Schwarz contam que ainda os surpreende a reviravolta que a aventura de seu filho deu.