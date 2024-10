Lesionada, Naomi Osaka não joga mais em 2024

A tenista japonesa Naomi Osaka, lesionada, não jogará mais em 2024, anunciaram nesta segunda-feira (21) os organizadores do WTA 250 de Hong Kong (28 de outubro - 3 de novembro), torneio do qual a jogadora participaria.

Dona de quatro títulos de Grand Slam e ex-número 1 do mundo, Osaka "foi obrigada a desistir" do torneio na Ásia "devido a uma lesão, que infelizmente encerrou sua temporada 2024", informaram os organizadores na rede social X.

Atualmente na 56ª posição do ranking feminino, a jogadora de 27 anos teve que abandonar as oitavas de final do WTA 1000 de Pequim, no início de outubro.