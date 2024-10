Motivado, Atlético-MG recebe River Plate na ida da semifinal da Libertadores

- A dúvida de Milito -

O técnico do Atlético, o argentino Gabriel Milito, tem dúvidas sobre qual equipe colocar em campo. Sem seus homens de criação, os lesionados Bernard e Matías Saracho, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi usado para cumprir a função.

Com Arana acompanhando Paulinho na meia ofensiva, o time mineiro avançou à final da Copa do Brasil no último sábado, ao empatar com o Vasco em 1 a 1 no Rio de Janeiro (2 a 1 para o 'Galo' no placar agregado).

Caso Milito opte por começar com o atacante Deyverson, herói da classificação nas quartas de final da Libertadores contra o Fluminense ao marcar dois gols, Arana voltaria à lateral e Rubens ficaria o banco.

"Somos uma equipe muito forte, mas temos um adversário que também tem muita qualidade. Precisamos ser os melhores nos 180 minutos", dsse o treinador atleticano.

- Fator Gallardo -

Apesar de ter demorado a conseguir uma regularidade em seu retorno ao River Plate, o técnico Marcelo Gallardo parece ter sido feito para disputar torneios internacionais.