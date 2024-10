Botafogo recebe Peñarol pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores

- "O melhor time" -

Os cariocas terão todos os seus jogadores à disposição no Estádio Olímpico Nilton Santos às 21h30 (horário de Brasília), além do respeito de um time com longa história: o Peñarol, cinco vezes campeão do principal torneio de clubes da América (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987).

"Para mim, o Botafogo é o melhor time da Libertadores. É o principal favorito ao título", disse o técnico uruguaio Diego Aguirre ao portal da Fifa.

Os 'aurinegros' desembarcam no Rio cheios de confiança depois de eliminar o Flamengo nas quartas de final, com um 'Maracanazo' incluído, e dividir a liderança do Clausura do Uruguai com seu arquirrival Nacional.

Mas Aguirre, o técnico que levou o Peñarol à última final de Libertadores, em 2011, perdida para o Santos de Neymar, alerta que 'Fogão' não é o Flamengo... É mais complicado, pelo menos na perspectiva dele.

"O caso do Botafogo é totalmente oposto. Eles lideram o Brasileirão e seus jogadores estão marcando gols pela seleção. Estão no seu melhor. Portanto, o jogo será muito mais difícil", afirmou.