Monaco goleia Estrela Vermelha (5-1) pela 3ª rodada da Champions

O Estrela Vermelha fez seu gol de honra em cobrança de pênalti do senegalês Cherif Ndiaye (27').

Com a boa vitória, o Monaco, que no Campeonato Francês divide a liderança com a mesma pontuação do Paris Saint-Germain, mostra força neste início de Champions depois de derrotar o Barcelona (2 a 1) em casa e arrancar um empate com o Dínamo de Zagreb na Croácia (2 a 2).

Na próxima rodada, em novembro, os monegascos vão à Itália para enfrentar o Bologna, enquanto o Estrela Vermelha receberá o Barcelona em Belgrado.

jde/iga/dam/cb/mvv

© Agence France-Presse