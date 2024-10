Primeiro-ministro indiano pede rápida restauração da paz na Ucrânia em reunião com Putin

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu nesta terça-feira (22) à Rússia, durante uma reunião com o presidente Vladimir Putin, o retorno rápido da paz na Ucrânia, no âmbito da cúpula dos Brics na cidade russa de Kazan.

"Acreditamos que as disputas só devem ser resolvidas pacificamente. Apoiamos totalmente os esforços para restaurar rapidamente a paz e a estabilidade", disse o líder indiano ao presidente russo.

Modi explicou que estava "em contato constante" com Putin, que saudou a "aliança estratégica" com a Índia por ocasião desta cúpula de países emergentes com a qual o presidente russo aspira demonstrar o fracasso da política ocidental de isolamento e sanções contra Moscou.