Barça goleia Bayern (4-1) com hat-trick de Raphinha pela 3ª rodada da Champions

Com esta vitória, o Barcelona confirma seu acerto de rumo no torneio europeu depois da derrota na estreia para o Monaco (2-1), enquanto o Bayern somou a segunda derrota em três jogos.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona precisava confirmar no mais alto nível as excelentes sensações transmitidas pelo novo projeto de Hansi Flick.

O Bayern de Munique, ex-time do técnico alemão, diante do qual o Barcelona vinha de uma péssima sequência de seis derrotas consecutivas na Liga dos Campeões, era o adversário perfeito.

Arriscado na defesa e ousado no ataque, o time 'blaugrana' saiu na frente logo no primeiro minuto, quando Fermín, com ótima atuação após um início de temporada marcado por lesões, girou e encontrou Raphinha com espaço.

O brasileiro, novo capitão de sua equipe, partiu em velocidade na direção de Manuel Neuer, driblou o goleiro e mandou para a rede.

Ao contrário do que se esperava, o gol deixou o Barça mais aberto diante de um Bayern que reagiu.