Chefe do Pentágono expressa preocupação por ataques de Israel a Exército libanês

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, manifestou nesta quarta-feira (23) a seu par israelense, Yoav Gallant, sua "profunda preocupação" pelos ataques contra o Exército libanês, depois que três soldados morreram no fim de semana.

O Exército do Líbano garantiu no domingo que um ataque israelense visou um veículo com soldados no sul do país, onde Israel afirma atacar redutos do movimento pró-iraniano Hezbollah.

As mortes elevaram para oito o número de baixas militares libanesas desde que a guerra entre Israel e Hezbollah estourou no mês passado.