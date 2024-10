Conflito pode reduzir PIB do Líbano em 9,2% em 2024, alerta PNUD

As hostilidades no Líbano ameaçam "desestabilizar ainda mais" a economia do país, já debilitada por anos de crise, advertiu, nesta quarta-feira (23), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que prevê uma queda de 9,2% no PIB em 2024 se a guerra se prolongar.

Após um ano de trocas de disparos na fronteira, Israel e o grupo libanês pró-iraniano Hezbollah passaram a travar uma guerra aberta no Líbano, com o exército israelense lançando uma ofensiva terrestre contra o sul do território do país vizinho no final de setembro.

"É provável que a escala do desdobramento militar, o contexto geopolítico, o impacto humanitário e as repercussões econômicas em 2024 sejam muito maiores do que em 2006, quando começou a guerra de julho-agosto entre Israel e Hezbollah", aponta o PNUD em sua primeira avaliação rápida do impacto econômico da guerra em curso no Líbano.