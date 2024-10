Kamala e Trump visitam estados-chave em meio a polêmica por supostos elogios dele a Hitler

Kamala Harris e Donald Trump fizeram campanha nesta quarta-feira (23) em dois estados-chave para as eleições presidenciais americanas, com a democrata na Pensilvânia e o republicano na Geórgia, em meio a uma polêmica sobre supostos elogios do ex-presidente a Adolf Hitler feitos anos atrás.

O ex-general aposentado John Kelly, que foi chefe de gabinete de Trump quando ele era presidente, disse ao jornal The New York Times que o magnata se encaixa na definição de fascista e teria elogiado Hitler.

"Claro que o ex-presidente está na extrema direita, é um autoritário e admira ditadores, como ele próprio disse. Portanto, sem dúvida, ele se enquadra na definição geral de fascista", declarou.