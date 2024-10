Estudantes protestam contra agressões sexuais nas escolas do Paquistão

"Todas se sentem ameaçadas", diz uma manifestante cercada pela polícia em Punjab, a província mais populosa do Paquistão, onde estudantes do sexo feminino se mobilizam nas ruas contra as agressões sexuais nas escolas.

Após décadas de silêncio, a denúncia de um suposto estupro por um guarda em uma escola em Lahore, capital da província, incendiou as redes sociais durante a semana passada.

Para a escola, a polícia e o governo local, são "notícias falsas". A imprensa local, que nunca conseguiu encontrar a vítima ou sua denúncia, também duvida.