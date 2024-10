Invasão russa da Ucrânia viola o direito internacional, diz Guterres a Putin

Com a mediação da ONU, Moscou e Kiev firmaram separadamente, no verão boreal de 2022, um acordo com a Turquia para garantir o trânsito de grãos dos portos ucranianos para o Estreito de Bósforo, vital para a exportação de cereais.

Um ano depois, Moscou se retirou e retornou o bloqueio contra a Ucrânia, um dos principais produtores de cereais do mundo. A Ucrânia, no entanto, reabriu um corredor na região que lhe permitiu manter suas exportações.

Guterres e Putin, que não se encontravam desde 2022, também conversaram sobre a situação no Oriente Médio, em particular sobre a "necessidade absoluta" de um cessar-fogo na Faixa de Gaza e no Líbano, e sobre evitar uma nova escalada regional. Outro assunto tratado foi o desenvolvimento e o sistema financeiro internacional, acrescenta o comunicado.

