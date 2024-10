Israel anuncia bombardeio de depósitos de armas de Hezbollah no sul de Beirute

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira (24) que bombardeou várias instalações de produção de armas do Hezbollah durante a noite em Dahiyeh, um reduto do grupo ao sul de Beirute, capital do Líbano.

"Durante a noite, a IAF (Força Aérea Israelense) efetuou ataques baseados em informações de inteligência contra várias instalações de armazenamento e fabricação de armas da organização terrorista Hezbollah na área de Dahiyeh", afirma um comunicado militar.

A imprensa libanesa informou que seis edifícios foram destruídos em pelo menos 17 bombardeios israelenses.