Parlamento Europeu concede Prêmio Sakharov aos líderes da oposição venezuelana

Em junho de 2023, ela teve os direitos políticos cassados por um período de 15 anos, mas ainda assim venceu as primárias da Plataforma Unitária por ampla maioria e virou a candidata à presidência do bloco para as eleições de julho de 2024.

- Crise após as eleições -

Como estava proibida de disputar as eleições, a candidatura foi recusada e em seu lugar concorreu o ex-diplomata Edmundo González Urrutia. Apesar do cenário, Machado continuou sendo a principal figura da oposição a Maduro.

Após as controversas eleições presidenciais, nas quais Maduro foi declarado vencedor, Machado permaneceu na Venezuela, mas o seu paradeiro é desconhecido.

A Plataforma Unitária afirma que González Urrutia recebeu quase de 70% dos votos. O candidato, um discreto diplomata de 75 anos, aproveitava uma vida calma de aposentadoria, ao lado dos netos, quando se tornou candidato à presidência.

Em sua repentina carreira política, ele nunca pareceu muito confortável sob os holofotes, lia seus discursos de maneira monótona e raramente improvisava. Urrutia deixou o protagonismo para Machado.