Com denúncias de fraudes em massa, Argentina sofre de 'ponzidemia'

Na quarta-feira, foi divulgado um vídeo falso onde o astro argentino Lionel Messi supostamente diz que pode converter US$ 75 em US$ 2.000 em uma semana e convida pessoas para participar de um grupo do Telegram.

"Vivemos em sociedades onde há o aumento da incerteza o tempo todo. E certas pessoas que criam estes aplicativos de fraude de pirâmide, manipulam esta incerteza para tirar vantagem do capital financeiro", diz o sociólogo Ezequiel Gatto, especialista em tecnologias digitais.

Para ele, existe uma "gamificação" do dinheiro, onde as interfaces passam a simular um jogo.

"Esta relação entre dinheiro e videogame é muito importante também para ver por que os jovens fazem uma transição bastante simples dos videogames para a especulação financeira ou jogos de azar", explicou.

Em 2021, o então deputado e hoje presidente, Javier Milei, promoveu a plataforma CoinX, que oferecia lucros de 8% ao mês em dólares e hoje também é investigado por suposto golpe.

