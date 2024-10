Kamala ou Trump, uma eleição com fortes consequências para o clima

Caso suas ameaças se concretizem, a vitória do republicano significará mais emissões de gases poluentes nos EUA e o desligamento do país da diplomacia climática, um revés no progresso contra os combustíveis fósseis.

Se Trump vencer, os negociadores americanos perderão peso na COP29, que começa seis dias após as eleições de 5 de novembro.

O compromisso de países ricos como os EUA contra o aquecimento global será decisivo para o aumento da ajuda financeira aos países vulneráveis.

Durante seu mandato (2017-2021), o republicano retirou Washington do Acordo de Paris, e prometeu fazê-lo novamente caso seja reeleito, após o atual presidente Joe Biden ter revogado a decisão.

Com o acordo, os EUA se comprometeram a reduzir à metade as suas emissões de gases poluentes até 2030, em comparação a 2005.

Em 2023, moderou suas emissões em apenas 18%, segundo o centro de pesquisa Rhodium Group.