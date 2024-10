Líbano denuncia 'crime de guerra' após morte de jornalistas em bombardeio israelense

- Bombardeios em Gaza -

Na Faixa de Gaza, dois bombardeios israelenses deixaram 20 mortos em Khan Yunis, sul do território, segundo a Defesa Civil.

A guerra em Gaza começou com o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, quando milicianos islamistas mataram 1.206 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais israelenses que inclui os reféns mortos em cativeiro em Gaza.

Das 251 pessoas sequestradas, 97 permanecem em cativeiro em Gaza, mas 34 foram declaradas mortos pelo Exército.

Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva contra o Hamas, que governa Gaza desde 2007, e matou pelo menos 42.847 palestinos - a maioria civis - na Faixa, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

No plano diplomático, o governo dos Estados Unidos pediu a Israel que aproveite a oportunidade criada pela morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, e retome as negociações para uma trégua. O chefe do movimento foi morto por soldados israelenses em 16 de outubro.