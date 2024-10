Lições da covid na COP16: proteger o planeta para evitar os vírus

"Quanto mais penetram os seres humanos e seu gado em regiões até agora virgens de grande biodiversidade, mais chances existem de novas cepas de vírus serem encontradas (sobretudo de RNA, como a covid-19) que mutam constantemente", declara à AFP Colman O'Criodain, responsável pela fauna selvagem do Fundo Mundial para a Natureza (WWF).

Na cúpula de Cali será debatido um "plano de ação" sobre o vínculo entre biodiversidade e saúde, para ser adotado pelos 196 países-membros do Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), reunidos até 1° de novembro.

Inclui compromissos para limitar a agricultura e a silvicultura, reduzir o uso de pesticidas, fertilizantes e outros produtos químicos danosos para a natureza, e reduzir o uso de antibióticos nos animais.

"Temos que mudar nossa relação com a natureza se queremos evitar mais epidemias e pandemias", resume Sue Lieberman, vice-presidente da Wildlife Conservation Society que impulsiona a adoção do plano.

- "Tudo está interconectado" -

"As pandemias do futuro serão mais frequentes, serão propagadas com maior rapidez, causarão mais danos à economia mundial e matarão mais pessoas que a covid-19, a menos que se modifique o enfoque global da luta contra as doenças infecciosas", alerta a plataforma intergovernamental científico-normativa sobre diversidade biológica e serviços dos ecossistemas (IPBES), o equivalente ao IPCC para os especialistas no clima.