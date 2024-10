Mbappé 'está buscando sua melhor versão', garante Ancelotti antes de 'El Clásico'

Apesar de suas preocupações fora dos gramados, o atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, está em processo de evolução, garantiu seu treinador Carlo Ancelotti nesta sexta-feira (25), antes do primeiro "El Clásico" do astro francês pelo novo clube, contra o Barcelona.

"Estamos satisfeitos porque ele já marcou gols, é muito importante para a equipe porque, embora não tenha marcado contra o Dortmund, se fez muito presente nos dois primeiros gols", explicou o técnico italiano na coletiva de imprensa anterior ao duelo contra o Barcelona no Santiago Bernabéu neste sábado.

"Aos poucos ele está buscando sua melhor versão, não temos pressa, nem eu, nem o elenco, nem ele. Acho que já estamos satisfeitos com o que ele está fazendo, obviamente, ele fará melhor porque tem todas as qualidades para fazer melhor", acrescentou Ancelotti sobre Mbappé, alvo de uma investigação de estupro, segundo veículos da mídia sueca, após a sua recente passagem por Estocolmo, e no meio de uma disputa financeira com o Paris Saint-Germain.