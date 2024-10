Trump se prepara para comício no famoso Madison Square Garden de Nova York

O MSG já recebeu shows dos Rolling Stones, Madonna e U2. O local também foi o grande centro do boxe, até que os promotores do esporte começaram a levar os principais combates para Las Vegas, Nevada. O local também é a casa do New York Knicks, da NBA

Em fevereiro de 1939, poucos meses antes da invasão nazista da Polônia, o ginásio - na época em outra localização - recebeu um comício da associação germânico-americana Bund, no qual os 20 mil participantes, cercados por suásticas, águias imperiais e saudações nazistas, pretendiam denunciar as "conspirações" judaicas e o presidente Franklin D. Roosevelt, enquanto 100 mil manifestantes protestavam contra a sua presença do lado de fora.

- Fascista? -

O debate sobre se Trump é fascista ou não ganhou força nos últimos dias, depois que um de seus ex-chefes de gabinete, o general aposentado John Kelly, afirmou que o republicano se enquadra nesta definição, algo com que a candidata democrata à presidência, Kamala Harris, disse que concordou durante um evento ao vivo no canal CNN.

Segundo a revista The Atlantic, Trump chegou a afirmar, quando era presidente: "Preciso do tipo de generais que Hitler tinha". O candidato republicano nega ter feito tal declaração.

Seus principais aliados no Congresso acusaram Kamala Harris na sexta-feira de fomentar a violência, apesar de Trump não poupar insultos contra ela, a quem chamou de fascista e marxista.