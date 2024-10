Madison Square Garden recebe Trump; Kamala visita Pensilvânia

Donald Trump se apresenta neste domingo (27) na arena mais emblemática de Nova York, o Madison Square Garden, diante de milhares de seguidores, enquanto Kamala Harris percorre bairros da Filadélfia faltando pouco mais de uma semana para as eleições mais acirradas da história dos Estados Unidos.

Enquanto o ex-presidente republicano e a vice-presidente democrata concluem seus compromissos eleitorais antes do pleito de 5 de novembro, as pesquisas sugerem um empate entre ambos os candidatos à Casa Branca.

Neste domingo, no comício do republicano no "ginásio mais famoso do mundo" estarão figuras como o bilionário Elon Musk, que tem participado pessoalmente da campanha de Trump.