'Ninguém vetará nem calará a Venezuela', diz Maduro após bloqueio do Brasil nos Brics

O presidente Nicolás Maduro afirmou no sábado que "ninguém vetará nem calará a Venezuela", depois de seu governo ter denunciado que o Brasil bloqueou a entrada do país nos Brics durante a reunião de cúpula na cidade russa de Kazan.

"Não existe força nesta terra, eu digo, que cale a voz da rebeldia e da justiça da Venezuela. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca, ninguém vetará nem calará a Venezuela. E quem tentar, vai secar", disse Maduro, sem mencionar o Brasil diretamente, em um programa na televisão estatal.

"Há aqueles que no passado (...) tentaram calar a voz da Venezuela e o que aconteceu com os que tentaram calar nossa voz? Secaram, estão secos, desapareceram do mapa da história, caíram na lata de lixo da história", acrescentou.