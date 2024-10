Athletic Bilbao, com um jogador a mais, fica no 0 a 0 contra o Mallorca

O Athletic Bilbao, que jogou 70 minutos com um jogador a mais, não conseguiu abrir o placar contra o Mallorca (0-0), nesta segunda-feira (28), no jogo que encerrou a décima primeira rodada da LaLiga espanhola.

Os dois times, protagonistas da final da última Copa do Rei, com boas recordações para os 'rojiblancos', continuam empatados na tabela, com 18 pontos. O Athletic está em quinto lugar graças ao melhor saldo de gols, o Betis em sexto e o Mallorca em sétimo.

A expulsão, logo aos 23 minutos, do meia português Samu Costa por receber o segundo cartão amarelo pareceu que iria abrir caminho para a vitória dos jogadores comandados pelo técnico Ernesto Valverde, que se mostraram com menos pegada do que em ocasiões anteriores e ainda tiveram dois gols anulados: devido a um impedimento de Iñaki Williams e porque a bola cruzou a linha de fundo antes de outro gol de seu irmão Nico Williams.