Colégio Eleitoral, um sistema que permite a um candidato vencer com menos votos que o rival

Milhões de americanos pediram que o republicano fosse rejeitado, mas apenas dois delegados do Texas decidiram não votar nele. O magnata terminou com 304 votos no total.

Não era a primeira vez que algo assim ocorria. No total, cinco presidentes americanos perderam no voto popular, mas venceram as eleições.

John Quincy Adams foi o primeiro, em 1824, contra Andrew Jackson.

As eleições de 2000 resultaram em um emaranhado na Flórida entre George W. Bush e o democrata Al Gore. Este último obteve mais votos no país, mas o republicano conseguiu 271 votos no Colégio Eleitoral.

- Simples formalidade? -

Não há nada na Constituição que obrigue os delegados a votar em um ou outro candidato.