Convencido de que Vini não ganhará a Bola de Ouro, Real Madrid decide boicotar cerimônia

A ausência de jogadores do Real e a declaração do clube sugerem, portanto, que nem Vinicius, nem Dani Carvajal, nem Jude Bellingham, grandes destaque da conquista europeia do clube, ganharão o troféu, deixando o caminho livre para o meia espanhol Rodri, do Manchester City.

Vencedor da Euro-2024 com 'La Roja', Rodri, de 28 anos, foi eleito o melhor jogador do torneio pela Uefa.

O troféu da Bola de Ouro é concedido após a votação de um júri formado por jornalistas que representam as 100 primeiras nações do ranking da Fifa.

ati-nip-kn/fbx/aam

© Agence France-Presse