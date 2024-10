Extremista de direita pega 7 anos de prisão por planejar atentado nos EUA

"Levamos à Justiça os cinco membros envolvidos em uma 'SS da atualidade', segundo suas próprias palavras e que conspiraram, treinaram e se prepararam para um atentado [...] em nome de uma ideologia violenta supremacista branca", disse em comunicado o secretário de Justiça e procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland.

"Não há lugar nos Estados Unidos para o ódio", reagiu o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, também citado no texto.

Durante muitos anos, entre 2017 e 2020, os integrantes do grupo prepararam o atentado se equipando com armas e treinando com fogo real no estado de Idaho (noroeste), segundo os documentos judiciais.

Na prisão de um destes homens, em outubro de 2020, foi encontrada uma lista manuscrita de uma dezena de possíveis alvos em Idaho e outros estados vizinhos.

