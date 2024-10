Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jogador jovem do ano

Yamal marcou um dos gols no sábado na vitória do Barça sobre o Real Madrid, por 4 a 0, no Santiago Bernabéu e se tornou assim o jogador mais jovem a marcar na história do 'El Clásico'. Aos 17 anos e 105 dias ele superou a marca de Ansu Fati (17 anos e 359 dias).

Mas a grande conquista do ano para Yamal foi sua contribuição para o título da Espanha na Eurocopa da Alemanha, onde foi uma das estrelas da competição, incluindo um golaço contra a França de Kylian Mbappé nas semifinais.

Nessa Euro ele recebeu o prêmio de melhor jogador jovem do torneio.

Yamal sucede o inglês Jude Bellingham (Real Madrid) entre os vencedores do Troféu Kopa. Na última edição, outros dois jogadores do Barça o conquistaram: Pedri (2021) e Gavi (2022).

O primeiro vencedor deste prémio foi o francês Kylian Mbappé em 2018.

dr/iga/aam/mvv