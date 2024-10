Presidente da Geórgia denuncia fraude 'sofisticada' em legislativas e pede que população vá às ruas

A oposição e a presidente da Geórgia instaram a população a se manifestar nesta segunda-feira (28) à noite para denunciar um sistema "sofisticado" de fraude que teria permitido que o partido governante, ao qual acusam de guinada autoritária pró-russa, vencesse as legislativas de sábado.

O Sonho Georgiano, no poder desde 2012, obteve 53,92% dos votos, segundo os resultados quase definitivos das eleições realizadas no sábado. A coalizão opositora, no entanto, obteve 37,78% dos votos e não reconheceu a derrota.

Em uma entrevista à AFP, a presidente pró-europeia desse país do Cáucaso, Salome Zurabishvili, considerou que os métodos para manipular a votação eram similares aos utilizados na Rússia.