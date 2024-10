Zelensky diz que 12 mil soldados norte-coreanos 'logo' estarão na Rússia

Cerca de 12 mil soldados norte-coreanos estarão "logo" na Rússia para receber treinamento, afirmou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky nesta segunda-feira (28).

"Já há 3.000 soldados norte-coreanos no território da Rússia. Segundo o nosso serviço de inteligência, logo serão 12.000", declarou Zelensky em entrevista coletiva no contexto de uma cúpula na Islândia com dirigentes dos países nórdicos.

Zelensky denunciou novamente uma "escalada" no conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.