Irã quer triplicar seu orçamento de defesa em contexto de tensões

O governo iraniano propôs, nesta terça-feira (29), um aumento de 200% no orçamento militar do país para o próximo ano fiscal, que começara em março de 2025, em um contexto de tensões intensificadas com Israel.

Israel anunciou publicamente no sábado ter atacado alvos militares no Irã, em represália aos disparos de mísseis contra Israel em 1º de outubro.

Irã justificou esses ataques como represália por bombardeios israelenses no Líbano no final de setembro, que causaram a morte de um general iraniano e do líder do grupo libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah.