Noruega pede à máxima corte da ONU que esclareça obrigações de Israel com palestinos

Apesar da oposição dos Estados Unidos e do alerta do Conselho de Segurança da ONU, o Parlamento israelense proibiu por ampla maioria - 92 votos a favor e 10 contra - "as atividades da UNRWA no território israelense", incluindo Jerusalém Oriental, anexada por Israel.

Outro texto proíbe os funcionários israelenses de trabalharem com a UNRWA e seus colaboradores, o que deve afetar as atividades da agência, considerada a "coluna vertebral" da ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Ambas as leis entrarão em vigor 90 dias após sua adoção, segundo o Parlamento israelense.

Israel controla rigorosamente todas as entradas de ajuda internacional, essencial para os 2,4 milhões de palestinos de Gaza, que enfrentam uma grave crise humanitária.

As autoridades israelenses acusam funcionários da UNRWA de participação no massacre perpetrado em seu território pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

