Wall Street fecha sem tendência definida, mas Nasdaq bate novo recorde

A Alphabet, matriz do Google, publicou seus resultados nesta terça-feira, superando amplamente as expectativas do mercado para o terceiro trimestre, impulsionada pelo forte crescimento de sua atividade de computação em nuvem e pelo apetite pela inteligência artificial.

O lucro líquido do gigante americano da web foi de 26,3 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com um comunicado.

Por ação, o lucro alcançou 2,12 dólares, bem acima do 1,84 dólar antecipado pelos analistas. A receita também cresceu 15% em comparação com trimestres anteriores, totalizando 88,3 bilhões de dólares.

A bolsa reagiu positivamente a esses dados, e as ações da Alphabet subiam mais de 4% nas negociações eletrônicas posteriores ao fechamento.

