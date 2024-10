Anatomia de um comício de Trump

São recebidos por vendedores que oferecem camisetas e bonés com a imagem do candidato republicano e por outros apoiadores, com os quais gritam "Lute! Lute! Lute!", frase proferida por Trump quando foi alvo de tiros em julho.

As portas se abrem. A multidão entra no local, neste caso um estádio de basquete universitário, em Atlanta.

Nas arquibancadas, Tikva Mann está muito animada com a ideia de participar de seu primeiro comício com o ex-presidente.

"Mesmo que esteja do outro lado do estádio, não me importo, desde que consiga vê-lo", diz a israelense-americana de 83 anos, com um adesivo de "Trump" na bochecha.

Ato II: primeira parte

A programação começa mais de quatro horas antes da chegada do candidato, com uma oração.