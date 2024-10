'Fora!': Latinos protestam contra Trump na Pensilvânia após comentários sobre Porto Rico

"Ouvimos pessoas que estão mudando de ideia, que são republicanas e agora, por causa disso, vão votar em Kamala", disse Armando Jiménez, vice-diretor da organização 'Make the Road Action Pennsylvania'.

Embora não tenha sido massiva, a manifestação de terça-feira - com apoiadores de Trump ocasionalmente tentando gritar com os participantes enquanto eles caminhavam para o local - destacou a potencial influência de um grupo demográfico de eleitores subestimados.

"Somos o bloco de eleitores que mais cresce em todo o país, por isso qualquer coisa pode realmente influenciar as eleições se continuarmos sendo atacados", considerou Jiménez.

Para a porto-riquenha Michelle Fernández, uma devota apoiadora de Trump que esperava na fila do comício, as declarações do comediante não passaram de palavras vazias.

"Isso não me incomodou", disse à AFP esta mulher de 54 anos com o marido, ambos segurando cartazes que diziam "boricuas com Trump", dando a desculpa de que o comentário "não saiu da boca" do líder republicano.

Enquanto o escândalo sobre as declarações continuava, os aliados de Trump aqueceram o público do estádio antes da chegada da atração principal. Entre eles estavam porto-riquenhos como Tim Ramos, ex-candidato a prefeito de Allentown.