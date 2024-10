Governo britânico anuncia aumento de impostos de US$ 52 bilhões

Entre os aumentos de impostos, Reeves anunciou em particular o aumento das contribuições do empregador, cuja taxa subirá para 15%, que também será aplicada a rendas mais baixas do que antes, o que, de acordo com a ministra, representará 25 bilhões de libras (cerca de 32,46 bilhões de dólares) por ano até o final da legislatura.

A ministra das Finanças também anunciou um aumento no imposto sobre ganhos de capital, para 24% na alíquota mais alta, mas disse que o Reino Unido "sempre terá a menor alíquota de imposto sobre ganhos de capital de qualquer economia europeia do G7".

"A única maneira de melhorar os padrões de vida e estimular o crescimento econômico é investir, investir, investir, investir", anunciou Reeves, acrescentando que o país deve 'restaurar a estabilidade econômica e virar a página dos últimos 14 anos' de governos conservadores.

"Este governo recebeu um mandato para restaurar a estabilidade do nosso país e iniciar uma década de renovação nacional", disse Reeves aos parlamentares, já que a popularidade do Partido Trabalhista está em seu nível mais baixo, de acordo com as últimas pesquisas.

