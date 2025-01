Ministro sírio defende mudanças controversas no currículo escolar

O hino nacional também foi removido dos livros didáticos, e o ministério alegou que se tratava do "hino do regime (de Assad)".

O ministro da Educação, Nazir al Qadri, afirmou no Telegram nesta quinta-feira que as mudanças pretendiam apenas eliminar referências "glorificadoras" ao presidente deposto e corrigir interpretações equivocadas do Alcorão, o livro sagrado do Islã.

As mudanças geraram polêmica e muitos expressaram indignação nas redes sociais.

O ativista e jornalista Shiyar Khaleal criticou as alterações no Facebook, alertando que "a educação baseada em ideologias extremistas pode formar indivíduos cujas ideias ameacem a segurança regional e internacional".

Os novos governantes sírios têm assegurado repetidamente que as minorias não serão ameaçadas, e a comunidade internacional também os tem instado a proteger as diversas comunidades do país.

