Grupo chinês Hisense é o 1º patrocinador do novo Mundial de Clubes, anuncia Fifa

"O compromisso do Hisense com a inovação e a tecnologia se alinha com nossa visão para este torneio, que reunirá os 32 melhores times do mundo para uma celebração inesquecível que vai revolucionar o futebol de clubes", acrescentou Infantino.

Já patrocinador desde 2017 da Copa do Mundo masculina, competição que gera a maior parte das receitas da Fifa, a nova colaboração com o Hisense atenua as incertezas sobre o modelo econômico do novo formato Mundial de clubes, que a partir de 2025 terá 32 equipes.

O torneio, que estava nos planos de Infantino desde 2016, que sonha com o desenvolvimento da Fifa no segmento do futebol de clubes, não ganhou muita adesão e foi adiado para 2025, quando será organizado nos Estados Unidos.

A competição quadrienal, cujo sorteio está marcado para o dia 9 de dezembro, será disputado de 15 de junho a 13 de julho de 2025 em 12 estádios dos EUA, um ano antes de o país receber a Copa do Mundo em conjunto com Canadá e México.

