O acordo de livre comércio UE-Mercosul é iminente?

As ONGs alertam que o pacto poderia promover o desmatamento para a criação de gado.

Segundo a União Europeia, atualmente "mais de 850 mil postos de trabalho na UE estão relacionados com as exportações apenas para o Brasil, porque empresas dos países do Mercosul empregam mais de 30 mil pessoas" no bloco europeu.

Em 2019, as partes anunciaram o fim da fase de negociações e a assinatura de um acordo de associação estratégica, mas surgiram novos obstáculos, como a aprovação de uma legislação na UE que exige compromissos ambientais, o que motivou a reabertura de alguns capítulos do texto.

Os países do bloco sul-americano também pediram uma atualização de trechos do acordo, o que prolongou as negociações.

